В Страстную пятницу верующие вышли на улицы Старого города, чтобы принять участие в экуменическом Крестном ходе. По традиции он начался у собора Св.Екаба и завершится на Домской площади.

Открывая Крестный ход, в котором приняли участие лидеры христианских конфессий, представители вооруженных сил и военные Международной боевой группы, архиепископ Рижский Збигнев Станкевич сказал, что в это сложное время, когда мы проходим через многие испытания и внешние риски, нужно помнить, что нет никого, кто бы не страдал. Крестный путь помогает нам увидеть смысл этих страданий.

В этом году темой размышлений Крестного хода стали слова Евангелия от Луки: "Кто хочет идти за мною, пусть возьмет крест свой и последует за мною (Лк 9:23)" и значение креста Христова в жизни каждого христианина - "знак победы, освобождения, любви, а также доверия, послушания, служения".







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