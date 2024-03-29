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В следующем году могут быть перенесены два рабочих дня - пятница, 2 мая, и понедельник, 17 ноября, говорится в проекте распоряжения, поданного на согласование Министерством благосостояния.

Как поясняет Минблаг, в 2025 году два рабочих дня приходятся на период между государственным праздником и выходным днем: 2 мая выпадает на пятницу между государственным праздником 1 мая и субботой, 3 мая, а 17 ноября - на понедельник между воскресеньем, 16 ноября, и государственным праздником 18 ноября.

В связи с этим Минблаг предлагает перенести рабочий день с пятницы, 2 мая, на субботу, 10 мая, а с понедельника, 17 ноября, - на субботу, 8 ноября.

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