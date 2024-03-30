В соцсети Х опубликовано фото посвященного войне буклета партии "Стабильность!". Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку, сообщает LSM со ссылкой на LTV.
Предполагается, что буклет распространяется в Даугавпилсе. На обложке изображен лидер партии Алексей Росликов, а текст поддерживает желание жителей Латгалии жить в мире, а не в войне. "Нам не нужна война, мы хотим жить. Каждый имеет право защищать свою семью, каждый имеет право выбирать свободу и безопасность. Наш щит и защита — это дипломатия, слова и дружба!" — сказано в буклете.
Согласно латвийскому законодательству, политическая реклама в стране разрешена только на государственном языке или одном из языков Евросоюза. KNAB начал проверку.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit