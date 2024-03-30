Предполагается, что буклет распространяется в Даугавпилсе. На обложке изображен лидер партии Алексей Росликов, а текст поддерживает желание жителей Латгалии жить в мире, а не в войне. "Нам не нужна война, мы хотим жить. Каждый имеет право защищать свою семью, каждый имеет право выбирать свободу и безопасность. Наш щит и защита — это дипломатия, слова и дружба!" — сказано в буклете.