Foto: Shutterstock

В прошлом году потерпевшими в преступлениях в Латвии стали 585 детей, что на 50 детей больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В прошлом году увеличилось количество случаев жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья.

Количество преступлений против нравственности и сексуальной неприкосновенности немного снизилось.

Если говорить о местах, где больше всего страдают дети, то на протяжении нескольких лет "лидируют" семья ребенка, городская среда, учебное заведение и интернет.

Полиция осознает, что собранные данные - это лишь верхушка айсберга, которую полиции удалось выявить и принять соответствующие меры. Многие жертвы насилия готовы рассказать о случившемся только в зрелом возрасте, спустя много лет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit