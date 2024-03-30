В прошлом году потерпевшими в преступлениях в Латвии стали 585 детей, что на 50 детей больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В прошлом году увеличилось количество случаев жестокости и насилия в отношении несовершеннолетних, имущественных преступлений и преступлений против жизни и здоровья.

Количество преступлений против нравственности и сексуальной неприкосновенности немного снизилось.

Если говорить о местах, где больше всего страдают дети, то на протяжении нескольких лет "лидируют" семья ребенка, городская среда, учебное заведение и интернет.

Полиция осознает, что собранные данные - это лишь верхушка айсберга, которую полиции удалось выявить и принять соответствующие меры. Многие жертвы насилия готовы рассказать о случившемся только в зрелом возрасте, спустя много лет.

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