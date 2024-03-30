Количество дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов за последние десять лет увеличилось на 37%, свидетельствуют данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), сообщает агентство LETA.

В прошлом году по страхованию OCTA заявлено о 687 дорожно-транспортных происшествиях с участием мотоцикла. В 2022 году таких ДТП было 537, в 2021 году — 518.

В последние годы, особенно в постпандемический период, количество зарегистрированных мототранспортных средств росло очень быстро. По данным на 31 декабря 2023 года в Латвии было зарегистрировано 79743 мотоцикла, в то время как годом ранее было зарегистрировано 75363, а в 2021 году —70877.

Председатель правления LTAB Янис Абашин отмечает, что дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта напрямую связаны с погодой — чем дольше длится теплый период года, тем выше количество аварий.

"По всей стране 2023 год был более солнечным, чем в среднем по климатической норме. На востоке Латвии солнце местами светило на 10% выше нормы. Первые нетерпеливые мотоциклисты появились на улицах уже в начале марта, а осенняя погода, неблагоприятная для мотоциклистов, наступила только в начале ноября", — сказал он.

Согласно статистике, в прошлом году на дорогах произошло 687 ДТП с участием мототранспорта, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Однако Абашин отмечает, что мотоциклисты чаще становятся жертвами аварий, чем их виновниками. Из всех ДТП, о которых было заявлено страховщикам в прошлом году с участием двухколесного транспорта, водитель мототранспорта был причиной аварии в 325 случаях, а жертвой — в 362 случаях.

В целом за последние десять лет мотоциклисты были признаны виновниками аварий в 2509 случаях, а жертвами — в 2695.

Средний размер компенсации за ущерб, причиненный мотоциклистами в дорожных авариях в прошлом году, составил 1234 евро, а за аварии, в которых мотоциклисты стали жертвами, — 1823 евро. За десять лет средний размер компенсации за аварии, произошедшие по вине мотоциклистов, увеличился на 12%, а в случаях, когда пострадал мотоцикл, — на 26%.

Хотя официальное открытие мотосезона в этом году запланировано только на 27 апреля, относительно теплые погодные условия способствовали тому, что первые мотоциклисты появились на латвийских дорогах уже в конце марта.

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