Министерство юстиции внесло в правительство поправки в "Закон о изменении имени, фамилии и гражданства", предлагая разрешить осужденным за совершение уголовного преступления лицам менять имя и фамилию в соответствии с установленном законом порядке, сообщает агентство LETA.

Порядок изменения имени и фамилии установлен Законом "Об изменении имени, фамилии и записи о гражданстве". Согласно пункту 1 статьи 8 Закона, решение об отказе в изменении имени и фамилии принимается, если лицо было осуждено за уголовное преступление и судимость не была погашена или снята. Таким образом, заключенный в тюрьму или отбывающий наказание человек, чьясудимость не была снята или погашена, не может изменить свое имя и фамилию по закону.