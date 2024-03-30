Министерство юстиции внесло в правительство поправки в "Закон о изменении имени, фамилии и гражданства", предлагая разрешить осужденным за совершение уголовного преступления лицам менять имя и фамилию в соответствии с установленном законом порядке, сообщает агентство LETA.
Порядок изменения имени и фамилии установлен Законом "Об изменении имени, фамилии и записи о гражданстве". Согласно пункту 1 статьи 8 Закона, решение об отказе в изменении имени и фамилии принимается, если лицо было осуждено за уголовное преступление и судимость не была погашена или снята. Таким образом, заключенный в тюрьму или отбывающий наказание человек, чьясудимость не была снята или погашена, не может изменить свое имя и фамилию по закону.
При этом, закон не препятствует таким лицам вступать в брак и, соответственно, менять фамилию.
Оценив существующее нормативное регулирование в отношении осужденных за совершение уголовного преступления лиц, как и возможность получения информации о судимости в предусмотренных нормативными актами случаях, эксперты Министерства юстиции установили, что существующее в настоящее время ограничение нуждается в пересмотре.