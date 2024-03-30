Четыре детских сада в Риге будут отремонтированы за более чем полмиллиона евро, из которых 478 тысяч евро это кредит из госбюджета, сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу.
Будут отремонтированы детский сад Annele на бульваре Анниньмуйжас, 78, детский сад Imanta на улице Вецумниеку, 7, 161-е дошкольное образовательное учреждение на улице Августа Домбровска, 9С, и 232-е дошкольное образовательное учреждение Риги на улице Августа Домбровска, 87.
Общее финансирование работ запланировано в размере 531 140 евро. Из них 478 026 евро составит кредит из государственного бюджета, а 53 114 евро предоставит самоуправление.
Ремонтом внутренних помещений будут заниматься SZMA R и Homeland būve.
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