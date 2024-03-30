Foto: Valsts policija

Латвия — маленькая страна с небольшим населением, поэтому организовать теракт здесь очень сложно, к тому же он не привлечет столько внимания СМИ, как в большом государстве, сказал в эфире программы Латвийского Радио-4 "Открытый разговор" полковник в отставке, эксперт по безопасности, преподаватель Балтийской международной академии Раймонд Рубловскис. Его слова приводит Rus.LSM.

По его словам, террористическая угроза Латвии маловероятна, так как в нашей стране маленькое население и поэтому террориста легко вычислить, особенно, если он другой национальности.

Во-вторых, следует помнить, что одна из задач терроризма — широкая медийность, напомнил эксперт. И если организуется теракт в Москве, в Париже, Нью-Йорке — об этом узнает весь мир. А если в Риге, то эффект в плане медийности не очевиден, пояснил Рубловскис.

В-третьих, у нас нет каких-то неразрешимых, особенно религиозных вопросов, где православные, католики или протестанты начали бы выяснять отношения не в правовом поле, отметил Рубловскис.

Хотя никогда нельзя исключить угрозу терроризма на 100%, но для Латвии она намного меньше, чем в крупных странах, а потому жители Латвии "могут спать спокойно", считает латвийский полковник в отставке.

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