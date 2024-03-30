Латвийская прокуратура констатирует: несмотря на строгость наказания за езду в состоянии сильного опьянения, это нарушение остается исключительно массовым. В 2023-м оно послужило причиной для более чем 2,7 тыс уголовных дел и штрафов более чем на 680 тыс евро, пишет Rus.LSM.

Езда за рулем под воздействием одурманивающих веществ — преступление, по которому латвийская прокуратура завершила больше всего дел.

Ведомство напоминает, что с 2023-го 262-я статья Уголовного закона предусматривает ответственность в том числе для обладающих необходимой категорией водителей, пойманных с более чем 1,5 промилле в крови или в выдохе. Этот пункт появился в 2022-м, но только в самом конце — 25 ноября. В результате в 2023-м заметно выросло число дел, начатых по этой статье.

Данная статья существовала и раньше, но ранее она предусматривала ответственность "просто" за пьяное вождение только для водителей без прав или за ДТП разной степени тяжести в таком состоянии, а водители с правами, пойманные нетрезвыми, отделывались административной ответственностью. Так, по данной статье начаты 2 773 уголовных дел, а закончены 2 533 — по сравнению с 2022-м это на 719 и 720 больше соответственно.

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