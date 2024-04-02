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В конце марта Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила уголовный процесс о возможном нарушении санкций Евросоюза (ЕС) в отношении миллиардера Петра Авена в связи с продажей принадлежащего ему и владельцу Amber Latvijas balzams миллиардеру Юрию Шефлеру вертолета Bell 429. Об этом свидетельствует решение, которое имеется в распоряжении агентства LETA.

Вертолет принадлежал SIA Country Heli, а долями этой компании пополам владеют подконтрольное Шефлеру SIA Čiekuri-Shishki и зарегистрированная на Кипре компания Авена Abacus Limited.

В конце 2022 года вертолет продала на принудительном аукционе за 2,979 миллиона евро без НДС судебный исполнитель Элина Баланасян, поскольку средства Country Heli как компании лица, находящегося под санкциями, были заморожены в латвийских кредитных учреждениях и у компании возникла налоговая задолженность.

Из средств, полученных на аукционе, были покрыты долги, аэропортовые пошлины и другие расходы, а оставшиеся 2,8 миллиона евро хранились на депозитном счете судебного исполнителя.

После продажи вертолета компания Шефлера Čiekuri-Shishki обратилась в Рижский районный суд о взыскании с Country Heli 3,6 млн евро долга и процентов по кредиту. 13 сентября прошлого года суд удовлетворил иск, и Čiekuri-Shishki обратились к Баланасян, чтобы она начала исполнение решения.

У судебного исполнителя возникли подозрения, что приговор служит инструментом обхода санкций, поэтому она обратилась в СГБ, которая 9 ноября прошлого года возбудила уголовный процесс.

В ходе следствия был допрошен член правления Čiekuri-Shishki Гинтс Рудзитис, который свидетельствовал, что вертолет Bell 429 был приобретен на основании кредитных договоров, заключенных в 2015 году. С другой стороны, после того как вертолет был продан на аукционе для покрытия налоговой задолженности, был нанят юрист, задачей которого было вернуть средства, вложенные в компанию Country Heli.

Шефлер свидетельствовал, что Авен не участвовал лично в сделке по покупке вертолета, но о ней была договоренность с бывшей женой Авена.

Шефлер также заявил, что не говорил с Авеном о перераспределении или перечислении ему средств, полученных в результате продажи вертолета на аукционе. Шеффлер лишь поручил своим юристам в законном порядке вернуть средства, вложенные в Country Heli.

В конце 2022 года уполномоченные лица обоих предприятий подписали акт сверки, в котором признали долговые обязательства Country Heli перед Čiekuri-Shishki в размере 3,6 млн, а в январе 2023 года Čiekuri- Shishki подала иск в суд о взыскании долга. Суд удовлетворил иск и выдал судебному исполнителю исполнительный лист на взыскание данной суммы.

Оценив показания, содержание документов и другую информацию, полученную в ходе расследования, СГБ пришла к выводу, что кредитный договор Čiekuri- Shishki от мая 2015 года и поправки к нему не являются фиктивными.

Хотя в ходе расследования выяснилось, что Авен и его уполномоченные лица интересовались возможностью возврата средств, когда-то вложенных в покупку вертолета, СГБ не получила подтверждения тому, что между уполномоченными лицами Čiekuri- Shishki и Авеном существовало соглашение о передаче полученных на аукционе средств Авену или в его пользу.

СГБ прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления, а также отменила арест денежных средств в размере 2,9 миллиона евро.

Авен как приближенный к президенту России олигарх был внесен в санкционный список ЕС 28 февраля 2022 года, а его активы и финансовые средства заморожены.

Авену не запрещен въезд в Латвию, поскольку он является гражданином Латвии. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией расследовало обстоятельства получения Авеном гражданства, но факт взятки не подтвердился.

После вторжения России в Украину начались дискуссии о том, не следует ли отнять у Авена гражданство Латвии, но пока вопрос не решен.

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