Запад просыпается долго, но когда "раскачается", в конечно счете с путинским режимом справится, как в свое время справились с Гитлером, заявил в программе заявил в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио-4 , экс-президент Банка Латвии, бывший премьер-министр, экс-министр обороны и экс-министр финансов Эйнар Репше, цитирует Rus.LSM.

Ядерная опасность миру не угрожает — "боязливый Путин не будет рисковать своей жизнью", считает Репше.

"Все понимают, что ядерная война непобедима — в буквальном смысле это означает конец света. Ядерное оружие очень тщательно прослеживается и, я думаю, что Россию серьёзно предупредили, что любая попытка воспользоваться ядерным оружием столкнется с немедленным, мощным ответом Запада — возможно, и не ядерным", отметил он.

Россия будет сразу уничтожена — это можно сделать и без ядерного оружия, заявил Репше, подчеркнув, что его применение уничтожит и самого Владимира Путина "в каком бы бункере он не спрятался".

"И он, конечно, это понимает. Как любой наглый и боязливый диктатор, своей жизнью не будет рисковать. Ядерная война нам не грозит", подчеркнул экс-политик.

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