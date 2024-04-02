На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано свыше 10 000 подписей за отмену подоходного налога с населения (IIN) на пенсии, сообщает агентство LETA.
Не менее 10 тысяч подписей позволяют внести инициативу на рассмотрение в Сейм. На текущий момент число подписей составляет 10 650.
Как отмечает автор идеи Райво Ютанс, отменить налогообложений пенсий необходимо, поскольку с отчислений уже взимались налоги.
Такие изменения могут повысить шансы латвийских пенсионеров на благополучную старость.
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