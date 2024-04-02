На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано свыше 10 000 подписей за отмену подоходного налога с населения (IIN) на пенсии, сообщает агентство LETA.

Не менее 10 тысяч подписей позволяют внести инициативу на рассмотрение в Сейм. На текущий момент число подписей составляет 10 650.

Как отмечает автор идеи Райво Ютанс, отменить налогообложений пенсий необходимо, поскольку с отчислений уже взимались налоги.

Такие изменения могут повысить шансы латвийских пенсионеров на благополучную старость.

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