Сегодня, 2 апреля, утром в Риге качество воздуха стало очень плохим, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Концентрация в воздухе твердых частиц PM10, или пыли, диаметром до 10 микрометров, к 9:00 достигла 187 микрограммов на кубометр на бульваре Кронвальда и 237 микрограммов на кубометр на улице Кришьяна Валдемара.

Качество воздуха считается плохим, если этот показатель превышает 50, и особенно плохим, если среднесуточная концентрация PM10 превышает 150 микрограммов на кубометр.

Такое загрязнение воздуха вызвала пыль из Сахары, а также местные источники загрязнения. Плохое качество воздуха — в большей части Латвии, особенно в городах.

Ситуация улучшится, если ветер подует с запада и юго-запада, принеся более прохладный и чистый воздух. В столице это произойдет во вторник днем или, самое позднее, вечером.

Поскольку качество воздуха особенно плохое, жители должны сократить физическую активность на улице, а чувствительные группы жителей должны полностью ее избегать.

Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является четвертым по величине риском для здоровья — за высоким кровяным давлением, нездоровым питанием и курением.

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