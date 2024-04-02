Рижский свободный порт в этом году планирует принять 66 круизных судов, что немного больше, чем в прошлом году, сообщил во вторник в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 руководитель Рижского свободного порта Ансис Зелтиньш, сообщает LETA.

Круизный сезон в Рижском порту возобновится в конце апреля, когда в порт зайдет первое круизное судно, а в целом сезон ожидается таким же, как и в прошлом году.

По словам Зелтиньша, 13 круизных судов впервые зайдут в Ригу. Кроме того, несколько судов в этом году останутся в порту на ночь.

Руководитель порта также отметил, что в прошлом году в Ригу на круизных судах прибыло около 80 000 пассажиров, и в этом году ситуация может быть аналогичной.

В 2023 году Рижский порт посетили 62 круизных судна.

Согласно информации Рижского порта, в 2023 году на круизных судах в порт прибыл 81 681 пассажир, что на 7,9% больше, чем в предыдущем сезоне. Большинство пассажиров прибыло из Германии, США и Великобритании.

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