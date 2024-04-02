Во время работ по сносу заброшенных конструкций здания роддома больницы Gaiļezers рабочие нашли капсулу времени, сообщает Rus.Lsm.

Демонтаж конструкций роддома начали в прошлом году. Тогда местные жители показали рабочим фотографию, на которой видно начало стройки.

"С этой фотографии все и началось. Знали, что капсула там должна быть, но, чтобы до нее добраться, надо сначала дом демонтировать, вывезти мусор, докопаться до погреба, до железобетонных колонн, до стаканов, до бетонных подушек… почти полтора года прошло — добрались!", — рассказал руководитель строительных работ Сергей Яковлев.

По фотографии он высчитывал, где именно закопана капсула. Ее нашли трое работников. Послание пролежало в земле с 1988 года.

"Быть крепким и здоровым" — пожелали проектировщики здания новому поколению, которое появится на свет в этом роддоме. Здание так и не было достроено, а на заброшенных конструкциях разбились несколько подростков.

Что будет на этом месте в будущем — пока неизвестно. "Капсулу времени" передадут в музей.

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