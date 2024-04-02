Базирующаяся в Латвии и известная в мире своими эксклюзивными бронированными автомобилями компания Dartz Motorz готовит новую модель внедорожника на базе спортивного итальянского кроссовера Lamborghini Urus. Новая модель будет называться Dartz Prombron Iron Diamond CLV и, по мнению латвийского производителя, является идеологическим наследником военного внедорожника Lamborghini LM002 конца 80-х — разработчик позиционирует авто "надежным, как американский танк".

Новую модель на базе Lamborghini Urus латвийская компания позиционирует как "вершину роскоши, мощности и инноваций", а также как "триумф превосходства в автомобилестроении, в стремлении к абсолютному совершенству без границ". Таким образом, у последней модели Dartz будет особенный внешний дизайн, много углепластика в конструкции, ряд невообразимых роскошных аксессуаров и мощный двигатель.

Dartz Motorz позиционирует новую модель как современный идеологический наследник внедорожника Lamborghini LM002, который итальянский производитель спортивных автомобилей начал производить в конце 80-х годов для нужд военных. Новую модель Dartz именуют как "шедевр, рожденный из идеи сочетания мощности Lamborghini LM002 с элегантной и изысканной современной инженерией".

Новый автомобиль будет позиционироваться "для тех, кто любит адреналином наполненные спортивные автомобили, надежность американских танков и изысканность Lamborghini Urus". Разработчики обещают, что у автомобиля Dartz будет каркас из углепластика и композитных материалов, а двигатель — от Lamborghini Urus. Подробную информацию латвийская компания пока не предоставляет.

Фото: Publicitātes foto

Dartz Prombron Iron Diamond CLV будет стоить "всего 2,5 миллиона евро". Когда такой автомобиль будет представлен и в каком количестве он будет выпущен, пока не разглашается.

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