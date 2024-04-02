Выросли цены на билеты на всех маршрутах как поездов, так и автобусов, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

До сих пор из Риги в Лиепаю на поезде можно было доехать за 6,66 евро, покупая билет в приложении, а не в кассе или поезде. С 1 апреля, когда вступили в силу новые тарифы на региональный общественный транспорт, за билет на этом маршруте нужно заплатить 8,01 евро. То же самое и в направлении Резекне.

Ответственная за междугородний общественный транспорт Автотранспортная дирекция (ATD) напоминает, что в декабре прошлого года Совет по общественному транспорту утвердил новую систему билетов и тарифов на региональный общественный транспорт, которая будет вступать в силу постепенно с 1 апреля до середины 2025 года.

Как пояснили в ATD, в новой тарифной системе сохранится принцип минимальной платы, однако для того, чтобы привести этот тариф в соответствие с городскими системами общественного транспорта, установят минимальную плату за проезд, в том числе в Риге она составит 1,5 евро, в других городах — один евро, за пределами городов — 0,7 евро.

Пользователи сообщают, что на отдельных маршрутах цена почти удвоилась.

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