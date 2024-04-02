Foto: Rīgas dome

В Риге по ночам началась мойка деревьев. В столице такое интенсивное движение, что на деревья попадают брызги соляной смеси. Поэтому мыть нужно не только клумбы, но и деревья в целом, сообщает передача 360TV ZIŅneši.

Арборист — специалист по уходу за деревьями — Эдгарс Нейландс рассказывает: "Когда мы искупаемся в море или океане, который еще более соленый, нам нравится принять душ. Причина — кусается кожа. Если умножить на сто это ощущение, когда соли много — в глазах, в носу, нам невольно хочется помыться. Мы через себя таким образом можем добавить эмпатию, как будто мы сами — то дерево".

Лабораторные исследования показывают, что весной, после посыпки улиц и тротуаров, концентрация солей в почве в большинстве случаев превышает 2%, поэтому дерево не может принять влагу, даже если она есть, отмечает Нейландс.

Статистика показывает печальную картину — только в Риге в 2022 году спилено почти 400 засохших и поврежденных деревьев.

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