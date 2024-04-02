Рижская дума примет решение о выделении более 10 гектаров земли под строительство национального футбольного стадиона на Луцавсале.

Сегодня, 2 апреля, комитет городской собственности Рижской думы одобрил передачу земли в безвозмездное пользование Латвийской федерации футбола (ЛФФ). Земля будет использоваться до тех пор, пока недвижимость не понадобится самоуправлению для обеспечения его функций, но не более пяти лет.

В течение пяти лет ЛФФ должна будет разработать документацию для строительства стадиона, а самоуправление — принять решение о дальнейшем использовании земли, например, отчуждении ее в пользу федерации.

Как заявил на заседании комитета депутат Каспар Спунде, строительство стадиона и новой улицы, проходящей через Козью отмель, затронет некоторые огороды, которые придется убрать. Поэтому муниципалитет должен будет предложить жителям другие участки, на которых они смогут разбить огороды.

Несколько депутатов задались вопросом, является ли Луцавсала самым подходящим местом для строительства стадиона. По их мнению, стадион, как и хоккейная арена в Сканстес, должен быть построен на окраине Риги, чтобы дать возможность району развиваться. Однако на Луцавсале возможности для развития ограничены, поскольку это остров.

Проект решения не поддержали "Прогрессивные" — Алия Турлая проголосовала против, а Мартиньш Коссович и Игорь Клявиньш воздержались.

По данным архива LETA, именно во время правления мэра от "Прогрессивных" Мартиньша Стакиса было подписано соглашение о намерениях по строительству стадиона национального масштаба.

Будучи мэром, Стакис сообщил на пресс-конференции, что национальный футбольный стадион в Риге может быть построен на Луцавсале или в парке Узварас. Он рассказал, что первоначально рассматривалось 10 вариантов, но потом осталось три. Два возможных места для стадиона рассматривались на Луцавсале, а одно - в парке Узварас.

Стакис признался, что Луцавсала кажется ему наиболее приемлемым вариантом, но это лишь его мнение, а решать, где строить стадион, будет Рижская дума.

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