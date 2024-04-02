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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) назначило небольшие штрафы ряду политических сил за нарушения, выявленные в отчетах партий и их объединений и проверках финансовой деятельности за 2022 год, сообщили агентству LETA в KNAB.

KNAB пришел к выводу, что почти половина политических организаций допустили в своей деятельности нарушения Закона о финансировании политических организаций (партий).

KNAB чаще всего констатировал, что политические организации не оплачивали закупки товаров и услуг в течение предусмотренных законом 90 дней со дня наступления срока оплаты.

За несоблюдение порядка подачи отчетов за 2022 год 12 партий были привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 9000 евро. В основном это мелкие партии, но исключением является представленная в Сейме партия "Латвия на первом месте", которая была оштрафована на 700 евро. Партия штраф оплатила.

За несоблюдение порядка подачи полученных в 2022 году пожертвований KNAB оштрафовал партию "Платформа 21" на 200 евро, а процесс об административном правонарушении в отношении Крестьянского союза Латвии был прекращен "в связи с незначительностью нарушения".

Также KNAB оштрафовал Латвийское объединение регионов на 150 евро за несоблюдение суммы пожертвований, а административные процессы в отношении Национального объединения и "Платформы 21" прекращены "в связи с незначительностью нарушений".

Национальное объединение вернуло в госбюджет превышенный лимит пожертвований в размере 974 евро, а партия "Платформа 21" — в размере 309 евро.

В ходе проверок установлено, что четыре партии допустили нарушения закона, в результате чего были приняты решения о возврате незаконно полученных пожертвований в госбюджет на общую сумму в 8700 евро. За такие нарушения были наказаны "Объединенный список", "Новая консервативная партия", Латвийское объединение регионов и "Суверенная власть".

Всего бюро проверило годовые отчеты 57 партий, в том числе на соответствие использования средств госбюджета требованиям закона. В результате партии были привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 5660 евро. Некоторые из оштрафованных были мелкими партиями, однако штрафы были выписаны "Объединенному списку" и партии "Латвия на первом месте". Партиям "Прогрессивные" и "Стабильность!" были сделаны предупреждения, чтобы нарушения не продолжались.

Латвийская Зеленая партия была оштрафована на 400 евро, "Единство" — на 300 евро, однако позже штраф был снижен до 10 евро. "Новому Единству" было назначено четыре штрафа на общую сумму в 900 евро, а Союз "зеленых" и крестьян сначала был оштрафован на 200 евро, однако позже штраф был снижен до 100 евро. В ходе одной из проверок в отношении Национального объединения был сделан вывод, что срок исковой давности по административному процессу истек.

Для 13 партий вступили в силу долговые обязательства по решениям KNAB об административных штрафах и возврате финансовых средств в госбюджет на общую сумму в 154 739 евро. Большая часть этих обязательств принадлежит мелким партиям, но в списке также есть Национальное объединение, которое должно выплатить 12 381 евро.

KNAB отмечает, что в 2022 году девяти политическим партиям и их объединениям из госбюджета было выделено 3,898 млн евро, и почти вся сумма этого финансирования была использована.

В ходе проверок KNAB установил, что 17 политических организаций, в том числе несколько политических партий и их объединений, получивших финансирование из госбюджета, не погасили свои долги в течение 90 дней со дня наступления срока погашения. Согласно закону, это приравнивается к кредитам, которые политическим партиям и их объединениям запрещено брать и которые должны быть возвращены в госбюджет. В целом политические организации накопили долги на сумму 377 402 евро.

Кроме того, KNAB обнаружил, что в нескольких случаях политические организации, получившие средства из госбюджета, превысили допустимый процентный лимит на одну целевую группу — коммуникацию с обществом — на общую сумму в 224 177 евро. Отдельные политические организации также не соблюдали ограничение в одну месячную зарплату в отношении оплаты труда государственного должностного лица и порядка внесения авансовых платежей за закупку товаров и услуг.

По информации KNAB, в 2022 году политические организации в целом получили 2,428 млн евро в виде пожертвований, а в виде вступительных взносов и членских взносов, которые превышают одну минимальную месячную зарплату плательщика, было выплачено 127 854 евро. После проверки этой позиции в годовых отчетах, KNAB констатировал незначительные нарушения — в нескольких случаях не был соблюден порядок сдачи полученных пожертвований, а также в четырех случаях было принято незаконное финансирование, в результате чего политические организации были привлечены к административной ответственности и должны вернуть в госбюджет 8700 евро.

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