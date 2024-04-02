В Латвии обнаружен очередной инвазивный вид — атлантический клиновидный моллюск Rangia cuneata. Особи моллюска в большом количестве были в Рижском заливе, сообщили в Управлении охраны природы (DAP).

До сих пор клиновидные моллюски встречались в Латвии только в открытых водах — в Лиепайском порту и Павилосте. По оценкам специалистов, раннее обнаружение и исследование инвазивных видов позволяет быстрее реагировать и помогает снизить потенциальный экологический ущерб местным видам.

"Этот вид впервые был обнаружен в европейских водах в 2005 году, в бельгийском Антверпене. Скорее всего, к нам он попал на кораблях. Присутствие моллюсков в Рижском заливе вызывает опасения по поводу их возможного воздействия на местную экосистему, потенциально влияя на циклы питательных веществ в заливе", — отметила исследовательниц Латвийского института гидроэкологии, который является партнером проекта LIFE REEF, Солвита Страке.

По ее словам, хотя клиновидный моллюск играет роль в фильтрации воды и обеспечении биотопов для других организмов, его появление может нарушить хрупкий баланс Рижского залива.

"Кроме того, они, как инвазивные виды, могут конкурировать с местными моллюсками за пищевые ресурсы. Это открытие побуждает провести дополнительный мониторинг и исследования морских инвазивных видов, чтобы управлять их распространением и защитить экосистему моря", — пояснила Страке.

У клиновидных моллюсков очень толстая и прочная раковина (4-5 см), их естественная родина — воды Мексиканского залива и атлантического побережья Северной Америки, где смешиваются соленая и пресная вода. В своей естественной среде они образуют большие по численности популяции. Условия Рижского залива идеально подходят для этого вида. Хотя взрослые моллюски могут выдерживать более широкий диапазон температур и солености воды, их яйцам и личинкам для успешного развития требуется температура воды 8–32°C.

DAP призывает жителей сообщать о найденных раковинах клиновидных моллюсков через раздел "Другое" (Citi) на сайте www.invazivs.lv.

Фото: DAP

Полученные данные будут использоваться при планировании и реализации мер по ограничению распространения инвазивных видов, а также при подготовке различных докладов и отчетов.

LIFE REEF в акватории Балтийского моря картирует и изучает особо охраняемые морские биотопы значения Европейского союза на площади 4116 квадратных километров — "Песчаные отмели в море" и "Каменные отмели в море".

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