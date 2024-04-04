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Должно ли Министерство образования и науки (МОН) потратить несколько десятков тысяч евро, чтобы оплатить предприятию исследование о зарплате учителей, или же это следует сделать собственными силами, привлекая неправительственные организации? Это главный вопрос, из-за которого спорят с министерством депутат Чеслав Батня и представляемый им "Объединенный списока" — о полезности и, возможно, законности закупок МОН. Об этом пишет Latvijas Avīze.

По заявлению "Объединенного списка" в декабре прошлого года комиссия Сейма по запросам уже обсуждала закупки МОН — Батня считает, что министерство закупает услуги, которые оно могло бы оказывать самостоятельно. В конце марта комиссия Сейма рассматривала один конкретный заказ — на исследование "Возможная модель сотрудничества для совершенствования принципов оплаты труда учителей".

В первой половине прошлого года МОН объявило о соответствующей закупке. Победителем стала компания "KPMG Baltics", но договор заключен не был, а 18 декабря закупочная комиссия решила, что он и не будет заключен, поскольку уже не актуален.

Тем временем Государственный центр содержания образования, подведомственный МОН, в конце сентября в рамках проекта Европейского социального фонда "Компетентностный подход к содержанию учебных программ" провел ценовой опрос для проведения очень похожего исследования: название то же самое, и предмет на 80% совпадает с несостоявшейся закупкой МОН. ООО "Figure Baltic Advisory" предложило провести исследование за 34 900 евро без НДС. Эта же компания ранее участвовала в конкурсе МОН, но не выиграла его, отмечает издание.

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