В клинической университетской больнице имени Паула Страдиня в прошлом году провели 78 трансплантационных операций, а сейчас в списке ожидания находятся 128 пациентов, которым остро они необходимы, сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя отдела общественных отношений больницы Винету Клявиню.

Трансплантация — это операция, во время которой донорские ткани или органы пересаживаются в организм хронически тяжело больного человека — реципиента — для восстановления функции соответствующего органа. Больница Страдиня в 2023 году провела три операции по пересадке сердца, 49 — по пересадке почек, одну операцию по пересадке печени, а также 25 пациентам была предоставлена возможность улучшить зрение.

За первые три месяца этого года в больнице провели 10 операций по трансплантации — до 2 апреля 2024 года проведена одна операция по пересадке сердца, четыре операции по пересадке почки, одна операция по пересадке печени и четыре — по трансплантации роговицы.

Однако доступность донорских органов в Латвии критически низка — создан специальный список ожидания, в который вошли те пациенты, которым остро необходима операция по пересадке. В списке сейчас 128 пациентов — 13 человек ждут пересадки сердца, 76 — пересадки почки, семь — трансплантации печени, и 31 человек — трансплантации роговицы.

По словам главного врача больницы Страдиня профессора Евы Стрике, трансплантация — одна из самых прогрессивных сфер медицины. С каждым годом способность более точно подобрать донорские органы у получателей улучшается благодаря развитию различных процессов и технологий.

"Наше знание иммунной системы позволило разработать эффективные терапии, улучшающие продолжительность и качество жизни получателей донорских органов. Но, несмотря на эти технологические достижения, ключом к успеху трансплантации является готовность поделиться самым дорогим — возможностью дать кому-то жить. Поэтому призываю каждого взвесить свое решение о донорстве органов, осознавая его значимость для людей, для которых это может быть единственной надеждой и новым началом жизни", — говорит она.

В Латвии трансплантация органов полностью оплачивается государством и обеспечивается Латвийским центром трансплантации в сотрудничестве со специалистами подразделения трансплантации печени, сердца и роговицы.

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