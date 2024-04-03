В среду, 3 января, председатель думы Елгавского края Мадарс Ласманис (Latvijas attīstībai) принял решение уйти с должности, говорится в заявлении самого политика

Сегодня должно было состояться внеочередное заседание думы Елгавского края, на котором планировалось снять Ласманиса с должности.

Внеочередное заседание было созвано по запросу семи депутатов, потребовавших отставки мэра. Этот шаг стал реакцией на публикацию в соцсети X видео с заседания бюджетной комиссии, проходившего онлайн. Заседание вел сам Ласманис, сидя в автомашине, и при этом свободной рукой поглаживает женскую ногу. Тогда Ласманис сказал порталу Delfi, что "каждый судит в меру своей извращенности", и заявил, что подробнее ничего не считает нужным объяснять.

Ласманис также указал, что видео появилось в сети благодаря исполнительному директору самоуправления Елгавского края Лиги Лонерте, которая ведет "черную кампанию" против мэра. В свою очередь, Лонерте порталу Delfi утверждала противоположное: кампания направлена против нее и что она обратится в правоохранительные учреждения, защищая честь и достоинство.

За несколько часов на заседании, на котором должен был быть рассмотрен вопрос об отставке, Ласманис распространил заявление для прессы, сообщив, что уходит с должности сам.

Политик отметил, что депутаты думы Елгавского края уже договорились о создании новой коалиции, а также выбрали нового мэра. Он уходит в отставку, "чтобы не затягивать избрание нового руководителя и бесперебойную работу самоуправления".

Ласманис продолжит исполнять свои обязанности депутата думы.

Уже бывший мэр подчеркивает, что новая коалиция договорилась о реорганизации центрального управления и администрации самоуправления, обеспечении законности деятельности муниципальных обществ капитала, а также взяла на себя обязательство оценить соответствие Лонерте занимаемой должности.

Также Ласманис обратится в правоохранительные учреждения с просьбой дать оценку действиям Лонерте при заключении концессионного договора SIA Zemgales veselības centrs, а также отказе перенять принадлежащие самоуправлению части капитала в управление думы Елгавского края. Ласманис считает, что оба случая в значительной степени связаны с ответственностью за возможное бесконтрольное использование и разбазаривание средств самоуправления.

"Добрых дел зачастую недостаточно. Конечно, каждый должен следовать этическим нормам в своих действиях. Человек, работающий на государственной должности, не должен оказаться в ситуации, которую можно трактовать по-разному. Мы все это знаем, но пока что-то подобное с тобой сами не произошло, мы это до конца не понимаем. Я сам предоставил оружие оппонентам. Я уже извинился перед своими непосредственными коллегами в самоуправлении и членами партии, сегодня я хотел бы также извиниться перед жителями своего края и более широким обществом, которые из-за возникшей ситуации почувствовали себя неудобно или задетыми. Я приложу все усилия, чтобы восстановить свою запятнанную репутацию и вернуть доверие", - говорится в заявлении Ласманиса.

В декларации о доходах должностного лица за 2022 год Ласманис задекларировал 12 должностей, девять транспортных средств и 10 тысяч евро наличными.

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