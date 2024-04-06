Самоуправления должны немедленно решать проблему бродячих собак, учитывая, что поправки к закону "О защите животных" дают новые и более широкие полномочия и полиции самоуправления, и административным инспекциям самоуправлений и госполиции, чтобы наказывать безответственных владельцев животных, сообщает агентство LETA со ссылкой на Латвийское общество ветеринарных врачей (LVB).

В обществе подчеркивают, что бродяжничество животных — это нарушение не только условий хорошего содержания, поскольку бродячие собаки могут навредить, например, сельскохозяйственным животным.

В организации считают, что самоуправлениям следовало бы немедленно изменить взгляды на бродяжничество собак еще и потому, что закон впредь не разрешит держать собак на цепях, что способствовать бродяжничеству собак.

В частности, в LVB отмечают, что в ряде самоуправлений бродяжничество животных считается нарушением хорошего содержания, однако о таких нарушениях следовало бы сообщать полиции, чтобы хозяин животного получил штраф. Кроме того, во многих самоуправлениях регистрация собак не контролируется.

LVB призывает самоуправления и правоохранительные органы действовать и применять реальные наказания к безответственным хозяевам собак, чтобы предотвратить повторные нарушения.

Как уже сообщалось, 14 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к законам "О защите животных" и "О ветеринарной медицине", предусматривающие новые требования хорошего содержания в отношении домашних животных.

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