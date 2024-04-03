В Латвии число подделок банкнот и монет евро в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросло на 40,4%, сообщил руководитель отдела денежных технологий управления денежного обращения Банка Латвии Александр Антиньш.

В 2023 году в Латвии в обращении было обнаружено 1248 поддельных денежных знаков, в том числе 655 фальшивых купюр и 593 фальшивые монеты. А в 2022 году в обращении было обнаружено 889 поддельных денежных знаков, в том числе 433 фальшивые купюры и 456 поддельных монет.

Наиболее распространены в Латвии подделки монет номиналом в два евро - 43,6% от общего числа подделок, далее следуют подделки банкнот номиналом в 50 евро - 18%, а затем 20 евро - 17%.

Оценив качество подделок, Банк Латвии пришел к выводу, что доминируют низкокачественные изделия.

Антиньш пояснил, что, несмотря на рост числа подделок, что в числе прочего объясняется и увеличением численности находящихся в обращении денежных знаков (в том числе в еврозоне в целом примерно на 5%), Латвия остается среди стран еврозоны с наилучшей ситуацией в сфере денежной безопасности.

Опрос, проведенный "Latvijas fakti" в феврале 2024 года, показал, что безопасными и трудными для подделки деньгами евро считают 61% опрошенных, тогда как противоположного мнения придерживались 13%. Годом ранее, в феврале 2023 года, безопасными деньгами евро считали 45% опрошенных, а противоположного мнения придерживались 29%.

Антиньш сообщает, что последняя статистика еврозоны по числу подделок евробанкнот в 2023 году свидетельствует о том, что число подделок евро остается на низком уровне - в среднем приходится 16 поддельных купюр на один миллион настоящих купюр в обращении.

Это небольшой подъем по сравнению с 2022 годом (13 поддельных купюр на один миллион настоящих купюр в обращении) и 2021 годом (12 поддельных купюр на один миллион настоящих купюр). Несмотря на то, что количество подделок остается низким, прирост свидетельствует о том, что Евросистема не может "почивать на лаврах" и нужно предпринять предупредительные шаги, чтобы в обозримом будущем ввести купюры уже следующей, третьей серии, что еще больше усложнит жизнь фальшивомонетчикам, отметили в Банке Латвии.

Кроме того, в Банке Латвии отмечают, что такие приготовления уже начаты в 2023 году: прислушавшись к мнению жителей еврозоны, Совет ЕЦБ обозначил возможные темы будущих купюр - "Европейская культура" и "Реки и птицы". В 2026 году будут выбраны окончательные дизайнерские решения и принято решение об изготовлении и выпуске новых денежных знаков.

Всего в 2023 году в еврозоне из обращения было изъято приблизительно 467 000 фальшивых банкнот евро (в 2022 году - около 376 000 поддельных евро), из которых более 70% составляли купюры номиналом 20 и 50 евро. Из выявленных подделок 97,2% изъяты в странах еврозоны, 1,9% - в других странах Евросоюза, а 0,9% - в других странах мира.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!