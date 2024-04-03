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В Латвии все громче звучат голоса тех, кто требует ввести полный запрет на экспорт товаров и услуг в Россию в связи со вторжением этой страны в Украину. Однако то, какие последствия такой шаг может иметь для латвийской экономики, остается не до конца понятным. В Латвии по закону данные о конкретных компаниях-экспортерах таможня не раскрывает.

Re:Baltica проанализировала данные российской таможни о крупнейших экспортерах и импортерах в 2022-2023 годах. Общая сумма экспорта 20 крупнейших латвийских компаний в Россию за два года превысила 535 млн долларов. В число крупнейших экспортеров входят компании Wellmann Logistics (146 млн долларов), фармацевтические компании Olainfarm и Kalceks (100 млн и 97 млн долларов, соответственно, а также Рижский электромашиностроительный завод (RER, 55 млн долларов).

В январе 2024 года почти половину латвийского экспорта в Россию составил алкоголь. Основным поставщиком является компания Wellman Logistics, которой владеет эстонская инвестиционная компания. Wellman Logistics занимается реэкспортом: получает товары, хранит их, проходит таможенные формальности и отправляет их в Россию. Согласно российским таможенным декларациям, компания поставляет в страну французские, испанские и чилийские вина, американский виски, а также беспроводные наушники, холодильники и посудомоечные машины.

Генеральный директор группы Иво Тахк заявил Re:Baltica, что оборот компании составляет около четырех миллионов евро, и этот показатель остается неизменным на протяжении последних двух лет. 146 млн долларов - это объем товаров, доставленных в Россию. "Ни один из товаров не принадлежит нам. Ни один из поставляемых нами товаров не подпадает под санкции", - отметил и добавил, что компания решительно осуждает войну России на Украине и работает над укреплением экономики Латвии, ее оборонного сектора и обороноспособности Украины.

На втором и третьем месте в списке - производители лекарств Olainfarm и Kalceks (дочерняя компания Grindeks). У Olainfarm дела идут даже лучше, чем в начале войны: в 2023 году компания экспортировала в Россию товаров на 52,6 млн долларов, что на пять миллионов больше, чем годом ранее.

Обе компании внесли свои пояснения в публичный список экспортеров в Россию: они отмечают, что лекарства не подпадают под санкции и что экспорт оправдан по гуманитарным соображениям. Olainfarm и Kalceks пытаются переориентироваться на Запад, но в фармацевтике это сделать непросто.

11 из 20 крупнейших экспортеров на неоднократные просьбы Re:Baltica об интервью не ответили. В их число вошли производитель упаковки и этикеток IMVLabel; латвийский филиал компании по продаже и монтировке шин Bohnenkamp; производитель шоколада без сахара Chocolette Confectionary; проектировщик и сборщик оборудования для производства комбикорма и хранения зерна MillMix. Не захотели комментировать ситуацию один из крупнейших производителей самоклеящихся этикеток в Балтии Tehnoinform; производитель упаковки для сладостей и снеков Rotoweb; производитель белья Lauma Lingerie; производитель кондиционеров Felzer, а также Rikon - производитель транспортных кранов. Re:Baltica не удалось найти контакты латвийского филиала китайской компании HT2, но она указала в качестве сферы своей деятельности оптовую торговлю древесиной, строительными материалами и сантехникой.

Три компании сообщили о том, что ушли с российского рынка. Это производитель трубопроводов, резервуаров и другого нестандартного оборудования CW Technics; производитель генераторов Rīgas dīzelis и компания Arta F, производитель молний и аксессуаров для одежды.

Деятельность RER вызывает у Re:Baltica больше всего вопросов. Это предприятие производит оборудование для поездов и метрополитенав, а также зарядные станции для электротранспорта. По данным российской таможни, за два года RER экспортировал в Россию товаров на 55,8 миллиона долларов.

Re:Baltica сравнила коды экспортных товаров со списком "критических компонентов", которые могут использоваться как в гражданской жизни, так и в военной промышленности, или встречаться в оружии, используемом против Украины. Доля таких товаров в экспорте - около половины всего объема, 23 млн долларов. Это трансформаторы, блоки управления, реле и другое электрооборудование, необходимое для "сборки промышленных поездов на территории России".

В Регистре предприятий нет данных о реальных бенефициарах RER. Однако ранее независимое издание Insider сообщало, что компания косвенно контролируется близкими к Кремлю олигархами Искандарем Махмудовым и Андреем Бокаревым. В ноябре 2023 года США внесли Махмудова, Бокарева и связанную с ними компанию "Трансмашхолдинг" в санкционный список.

В RER на вопросы Re:Baltica не ответили, пояснив, что двух рабочих дней для ответа недостаточно.

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