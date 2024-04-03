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Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять ей военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году и в течение следующих двух лет, говорится в проекте документа, подготовленного Министерством иностранных дел (МИД).

В 2024 году 0,25% от ВВП составит около 112 млн евро. Соответствующее финансирование для этих целей будет выделено из бюджета Минобороны.

Как сообщает МИД, соглашение о долгосрочной поддержке и обязательствах по безопасности между Латвией и Украиной планируется подписать 11 апреля на саммите Инициативы трех морей в Вильнюсе. С латвийской стороны его подпишет президент Эдгар Ринкевич. Соглашение носит политический характер и не имеет обязательной юридической силы.

Как отмечает МИД, это соглашение станет "ясным и твердым сигналом о поддержке Украины в ее борьбе с агрессором". Оно предусматривает все формы долгосрочной помощи Украине в защите от агрессии, а также поддержку Латвии на пути Украины к членству в Европейском союзе и НАТО.

Такие соглашения уже подписаны с Великобританией, Канадой, Данией, Францией, Германией, Италией и Нидерландами. Литва и Эстония также подпишут с Украиной подобные соглашения в ближайшем будущем.

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