Утром в четверг выпавший снег осложняет движение по главным и региональным государственным дорогам в некоторых регионах Латвии, предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. На дорогах работают 50 единиц зимней техники.
Движение осложнено по главным государственным дорогам:
на Даугавпилсском шоссе (А6) от Ницгале до Извалды;
на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) на участке от Рушеницы до Медуми;
на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14).
Сложные условия движения по региональным дорогам в окрестностях Добеле, Огре, Цесиса, Валмиеры, Алуксне и Прейли, по местным дорогам – в Добельском крае.
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