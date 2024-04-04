Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Утром в четверг выпавший снег осложняет движение по главным и региональным государственным дорогам в некоторых регионах Латвии, предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. На дорогах работают 50 единиц зимней техники.

Движение осложнено по главным государственным дорогам:

  • на Даугавпилсском шоссе (А6) от Ницгале до Извалды;

  • на дороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) на участке от Рушеницы до Медуми;

  • на всем протяжении Даугавпилсской объездной дороги (А14).

Сложные условия движения по региональным дорогам в окрестностях Добеле, Огре, Цесиса, Валмиеры, Алуксне и Прейли, по местным дорогам – в Добельском крае.

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