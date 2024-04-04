О поставках свидетельствуют данные российских таможенных деклараций, попавшие в распоряжение Re:Baltica. По этим данным, с середины июля до середины сентября 2022 года LNK Industries поставила российскому партнеру ООО "Морской торговый порт Лавна" оборудование немецкой компании THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG на сумму 64,8 млн долларов США.

Руководитель отдела по связям с общественностью LNK Industries Инга Домка не уточнила, что именно компания экспортировала в Мурманск после начала войны, заявив лишь, что были действующие договоры с заказчиками в России. Те договоры, которые можно было законно расторгнуть, были расторгнуты, а остальные выполнялись с учетом санкционных требований.