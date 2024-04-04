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Наличие в Латвии общественных СМИ, которые вещают на русском языке, помогает в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией. Такое мнение в интервью публицисту Элите Вейдемане на Nra.lv высказал председатель Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP) Янис Сикснис.

Говоря о вещании на языках нацменьшинств, Сикснис отметил, что контент в общественных СМИ доступен не только на русском, но и на других языках меньшинств — польском, украинском, белорусском, грузинском, литовском, эстонском и иврите. "Немного, но есть. Проблема в том, что особо нет тех, кто бы создавал этот контент", — заявил глава SEPLP.

По словам Сиксниса, 9% бюджета на создание контента общественных масс-медиа приходится на содержание на русском языке и других языках меньшинств.

"В общем бюджете есть и другие статьи, не связанные с созданием контента. Если рассчитывать из общего бюджета, процент будет еще ниже. У LR4 154 000 слушателей и более, русская версия LSM имеет аудиторию около 200 000. Мое личное мнение и мнение большинства совета таково: эти каналы — это борьба с дезинформацией, особенно в условиях войны", — пояснил Сикснис.

Вейдемане возразила председателю SEPLP, отметив, что в некоторых случаях общественные СМИ на русском языке наоборот распространяли дезинформацию. Она упомянула случай, когда автор сюжета в СМИ на русском языке сказала, что в Сейме прошла минута молчания, чтобы почтить память погибших в теракте в Москве. Однако минута молчания была посвящена и жертвам войны в Украине.

"О таком случае также следует спросить авторов материала и главного редактора или омбудсмена. Есть основания полагать, что Россия не нападет на нас, но могут быть различные провокации, поэтому люди должны знать — что происходит и что мне теперь делать? Поэтому должны быть инструменты, которые охватывают все общество. В период Covid-19 потребление русскоязычного контента быстро росло. Внедрение быстрых изменений следует анализировать очень внимательно. Именно в моменты кризиса роль общественных СМИ наиболее ценится", — подчеркнул Сикснис.

Глава SEPLP отметил, что если у русскоязычных жителей не будет доступа к латвийским СМИ на родном для них языке, они будут читать кремлевскую пропаганду. Пока в РФ властвует путинский режим и Россия ведет агрессивную войну против Украины, в Латвии останутся общественные масс-медиа на русском языке.

"Многие из тех, кто слушает LR4, знают латышский язык. И все же носители русского языка будут искать контент на своем родном языке. Но следует учитывать, что дезинформация на русском языке распространяется быстрее всего, а именно в российских пропагандистских СМИ, и если у русскоязычных здесь нет русского языка из наших СМИ, то они перейдут на российские пропагандистские передачи. Если бы в Кремле к власти пришли нормальные, европейские люди… (..) Если бы это произошло, я бы сказал: давайте послезавтра выключим русский контент. Государственный язык один и по этому поводу нет никаких споров. Но сейчас, в условиях войны, нам не нужно спешить с исключением [русского языка из общественных СМИ]", — пояснил Сикснис.

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