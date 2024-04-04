В соцсетях противоречивую реакцию вызвало видео, на котором на дороге Балтэзерс — Адажи полицейский эскорт высокопоставленных чиновников заставляет встречные автомобили съезжать на обочину.

В комментарии порталу Delfi госполиция отмечает, что водитель встречного автомобиля был своевременно предупрежден о приближающейся колонне, в том числе и с помощью громкоговорителя.

Госполиция также подчеркивает, что существуют различные тактики сопровождения для обеспечения безопасности охраняемого лица, сопровождаемого экипажами полиции. Сопровождение обеспечивается специально обученными должностными лицами полиции.

В соответствии с пунктом 27 правил дорожного движения: если приближается оперативное транспортное средство с включенной мигалкой синего и красного цветов и включенным специальным звуковым сигналом, другие водители движущихся в том же направлении транспортных средств и водители встречных транспортных средств должны уступить ему дорогу, остановив транспортное средство у тротуара или на обочине, или, если она занята, — по возможности ближе к правому краю проезжей части.

Водители транспортных средств, приближающиеся к перекрестку (дороге) с дорог другого направления, должны остановить транспортное средство перед пересекаемой проезжей частью. Начинать (продолжать) движение разрешается только после проезда транспортного средства с зажженной мигалкой синего цвета, следующего за сопровождаемым транспортным средством (колонной).

Таким образом, в ситуации, показанной на видео, никаких нарушений полномочий со стороны экипажа полиции нет.

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