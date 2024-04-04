Бастионная горка, которой уже 160 лет, в плохом состоянии, и Рижская дума в этом году реконструкцию не планирует, сообщает Rus.Lsm со ссылкой на передачу "Домская площадь".

В прошлом году тогдашний руководитель комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы Селина Ванцане (Прогрессивные) обещала, что самоуправление начнет ремонтировать Бастионную горку в этом году.

В этом году в думе говорят другое: обещания годичной давности комментируют скупо, на вопросы журналистов отвечают не ответственные чиновники, а отдел по коммуникациям.

Осенью минувшего года вслед за скандалом в Департаменте сообщения, отставкой мэра Мартиньша Стакиса, сменилась думская власть и руководство комитетов. Вместе с новым руководством появились новые приоритеты в работе и вопрос восстановления Бастионной горки отошел на второй план.

Нынешний глава комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Виестурс Зепс на звонок Латвийского радио не ответил, но в смс-сообщении написал, что ситуацию должна разъяснить его предшественница. Селина Ванцане не скрывает: она разочарована тем, что сейчас не до Бастионной горки, ведь чем больше проходит времени, тем быстрее растут расходы на проект.

Невыполненных самоуправлением обещаний так много, что организация "Общество развития центра Риги" начала акцию "Рижская вишня". Общество призывает жителей сообщать о местах в Риге, которые запущены и на которые самоуправление не обращает внимания. Представители общества отметят эти точки наклейками с изображением цветущей вишни, потому что вишня созвучна с фамилией мэра Вилниса Кирсиса.

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