Чтобы уменьшить нагрузку на семейных врачей и родителей, теперь в частных образовательных учреждениях отсутствие ребенка по болезни сроком до пяти дней будет считаться оправданным и без врачебной справки — по информации от родителей, сообщили порталу Delfi в Министерстве окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Это предусмотрено поправками к правилам Кабинета министров № 709 "Правила о методике определения затрат и порядке, в каком самоуправление покрывает расходы на программу дошкольного образования в частном образовательном учреждении".

Правила предусматривают, что финансовая поддержка самоуправления не предоставляется за дни, когда ребенок не посещает частное учебное заведение без уважительной причины. В этом случае поддержка рассчитывается пропорционально количеству дней, когда ребенок был в детском садике. Ранее уважительной причиной считалось отсутствие ребенка по состоянию здоровья, подтвержденное справкой от врача, или по иным обстоятельствам, о которых представители ребенка заранее письменно сообщили учреждению, при условии, что отсутствие не может превышать 60 дней за календарный год.

Теперь в соответствии с поправками оправданным будет считаться и пропуск детсада по болезни по информации от родителей, но не более пяти рабочих дней в каждом случае. Если ребенок болеет более пяти рабочих дней, подтвердить заболевание справкой от врача все равно нужно.

Также общее количество допустимых пропусков за год увеличено до 60 рабочих дней вместо 60 календарных.

"Я рада, что мы смогли прийти к разумному, основанному на практике и дружественному для родителей решению давно известной проблемы. В случае кратковременного заболевания ребенка не потребуется справка от врача, чтобы оправдать пропуск и не лишиться муниципального софинансирования в частных детских садах. Это пример того, как, больше доверяя людям, мы можем уменьшить бюрократию", - заявила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.

Поправки подготовлены по совместному предложению Латвийского общества частных дошкольных учреждений и Латвийского общества врачей.

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