Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Правительство Латвии намерено в этом году направить Украине дроны общей стоимостью 10 млн евро, сообщила СМИ после переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем премьер-министр Эвика Силиня, сообщает агентство LETA.

Силиня рассказала, что сейчас правительство в сотрудничестве с Украиной и латвийскими предприятиями работает над производством дронов в Латвии, чтобы затем их можно было передать на поддержку Украины. Вскоре Латвия отправит в Украину первую партию дронов общей стоимостью 1 млн евро. Силиня подчеркнула, что украинские коллеги уже протестировали дроны и признали, что их качество соответствует требованиям.

Стороны также обсудили необходимость в военных инструкторах. Силиня сказала, что Латвия со своей стороны могла бы послать одного или нескольких человек, которые координировали бы вопрос дронов на украинской стороне. Премьер-министр пояснила, что дроны постоянно адаптируются, поэтому такой человек на месте мог бы более быстро и гибко адаптировать технические решения.

"Нам надо найти того, кто способен, может и хочет сделать это. Если не сможем найти в Латвии, будем искать в коалиции дронов", — сказала Силиня.

При этом политик добавила, что и в Латвии необходима оперативная координационная группа, которая займется вопросами коалиции дронов. "В ближайшее время она будет, и ей понадобится хороший менеджмент", — добавила она.

В 2024 году поддержка правительства Латвии Украине превысит 200 млн евро, а военная поддержка составит около 0,25% от ВВП Латвии, или приблизительно 112 млн евро. "Латвия полна решимости продолжать такую ежегодную поддержку и в 2025, и 2026 годах", — заявила премьер-министр.

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