Конституционный суд (КС) признал неконституционным ограничение на организацию азартных игр на всей административной территории Риги, сообщили агентству LETA в суде.

Если в территориальной планировке устанавливаются ограничения на конкретные виды коммерческой деятельности, действия самоуправления должны быть объективно обоснованы и основываться на рациональных соображениях, отметили в КС.

Дело рассматривалось по заявлениям нескольких юридических лиц, которые получили лицензии на игорные заведения на основании выданных самоуправлением разрешений на открытие игровых залов в определенных местах на административной территории Риги.

Оспариваемая норма предусматривала запрет на организацию азартных игр и предоставление соответствующих игорных услуг на всей административной территории Риги, за исключением четырех- или пятизвездочных отелей.

Суд постановил, что организация азартных игр является законной коммерческой деятельностью, осуществляемой в условиях свободной конкуренции. Законодатель наделил самоуправление полномочиями самостоятельно определять, в каких местах или на каких территориях можно ограничивать организацию азартных игр. Муниципалитет также имеет право обозначить в территориальном плане неограниченное количество зон, где азартные игры не разрешены. Однако муниципалитет должен соблюдать принцип оценки территорий.

По мнению КС, самоуправление не смогло обосновать, почему организация азартных игр запрещена в функциональных зонах территориального плана, где коммерческая деятельность предусмотрена в качестве одного из видов разрешенного использования территории.

Муниципалитет, вводя ограничения на организацию азартных игр, должен обеспечить, с одной стороны, соблюдение основных прав, гарантированных коммерсантам статьей 105 и другими положениями Конституции, а с другой — защиту прав отдельных лиц путем снижения возможных рисков возникновения игровой зависимости.

В соответствии с принципом оценки территорий, закрепленным в Законе об азартных играх, муниципалитет должен оценить, например, в процессе территориального планирования, площадь застройки и расположение объектов инфраструктуры, плотность населения, интересы жителей и коммерсантов и другие аспекты, которые могут послужить основанием для введения ограничений на организацию азартных игр.

Помимо ограничений на проведение азартных игр, установленных законом об азартных играх, муниципалитет может, оценив площадь застройки и расположение объектов инфраструктуры в конкретном районе, запретить проведение азартных игр вблизи, например, образовательных, культурных, спортивных объектов, мест отдыха и детских игровых площадок.

Аналогичным образом ограничения на проведение азартных игр могут быть введены после соответствующей оценки в местах с большим потоком людей, например, вблизи остановок общественного транспорта, а также в районах малоэтажной и многоэтажной застройки. Муниципалитет не проводил такой оценки до введения ограничений на азартные игры на всей административной территории Риги.

В то же время суд постановил, что индивидуальная оценка каждого участка в процессе территориального планирования при введении ограничений на конкретные виды игорной деятельности не является рациональной и целесообразной.

Следовательно, ограничение основных прав, содержащееся в оспариваемой норме, несовместимо с положениями Конституции. Оспариваемая норма признана недействительной с момента, когда произошло нарушение основных прав лиц.

Дело было начато по иску игорных компаний Olympic Casino Latvia, Alfor и Joker LTD.

В 2018 году Рижская дума приняла решение упразднить 42 игорных зала, расположенных в историческом центре и его охранной зоне, а также в зоне смешанной застройки. Исключение было сделано для четырех- и пятизвездочных отелей.

Владельцы игорных залов обратились в суд, но суд постановил, что ограничения, введенные думой, соответствуют основному закону. В настоящее время в центре города нет игорных залов.

Однако в новом плане развития Риги самоуправление предусмотрело возможность закрытия игорных залов по всему городу.

Вступление плана в силу было временно приостановлено тогдашним министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что отсрочило закрытие игорных заведений. Однако следующий министр, Марис Спринджукс, отменил это решение, и в сентябре 2023 года Рижская дума аннулировала 139 разрешений на игорные заведения, расположенные за пределами центра города. Эти игорные заведения должны быть закрыты в течение пяти лет.

Латвийская ассоциация игорного бизнеса, напротив, считает, что нарушаются имущественные права предприятий, принцип законных ожиданий и права иностранных инвесторов.

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