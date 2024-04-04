60% жителей считают, что качество жизни в Латвии довольно хорошее, показал опрос "Евробарометра". Удовлетворенность качеством жизни в Латвии ниже, чем в среднем по Европе.

В свою очередь, 6% респондентов считают, что качество жизни в Латвии очень хорошее, а еще 25% жителей признались, что качество жизни довольно плохое.

Более восьми из каждых десяти европейцев, или 82%, считают, что качество жизни в их регионе хорошее. В то же время 65% европейцев считают, что нынешняя экономическая ситуация в их регионе хорошая.

В ходе опроса 39% жителей высказали позицию, что экономическая ситуация в Латвии довольно хорошая, а 43% респондентов заявили, что экономическая ситуация в Латвии довольно плохая. Еще 7% жителей отметили, что экономическая ситуация в Латвии очень плохая.

По мнению европейцев, важнейшие проблемы, которые сейчас решаются в их регионе, это: дороговизна жизни (31% респондентов), экономическая ситуация и безработица (26%). Еще 26% европейцев считают, что среди решаемых вопросов — здравоохранение, за которым с 20% следует доступность жилья, с 19% — охрана окружающей среды и изменение климата. 18% участников опроса заявили, что решаема и проблема с системой образования.

В свою очередь, в Латвии участников опроса заявили, что главные проблемы, с которыми сталкивается регион, это: здравоохранение (37%), дороговизна жизни (34%), экономическая ситуация и безработица (32%). В свою очередь 27% жителей отметили, что среди основных проблем — система образования, еще 20% считают проблемой эмиграцию из региона людей или компаний.

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