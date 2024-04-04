В четверг, 4 апреля, Совет общественных электронных СМИ (SEPLP), как руководящий орган Латвийского радио (LR) и Латвийского телевидения (LTV) принял решение о начале процесса объединения обоих обществ капитала, сообщили агентству LETA представители SEPLP.

SEPLP решил начать процесс реорганизации путем слияния двух госкомпаний, чтобы создать одно предприятие Latvijas Sabiedriskais medijs (Латвийское общественное СМИ), которое начнет работу 1 января 2025 года.

Условия реорганизации предусматривают, что уставный капитал присоединяющего общества не будет увеличен, общества, участвующие в процессе реорганизации, передадут все свое имущество приобретающему обществу и прекратят свое существование без проведения процедуры ликвидации. Владельцем долей капитала госпредприятия Latvijas Sabiedriskais medijs будет SEPLP.

Согласно решению SEPLP, членам правления LR и LTV поручено принять необходимые меры для обеспечения процесса реорганизации в 2024 году.

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