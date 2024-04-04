В Латгалии запланировано восстановление конструктивных элементов пяти мостов — чтобы устранить дефекты и продлить срок эксплуатации, информирует предприятие Latvijas Valsts ceļi, цитирует Rus.LSM.

Уже стартовали работы в Лудзенском крае — там реконструируют мост через речку Истру на дороге местного значения Лаудери — Вецслабада — Шкяуне, а в Резекненском крае восстанавливают мост через речку Резекне на дороге Варакляны — Нагли — Жоготы. Оба объекта планируется привести в порядок к концу июня. На время строительных работ на мостах введены ограничения скорости.

Во второй половине мая начнется и реконструкция еще одного моста через Резекне — на государственном шоссе Екабпилс — Резекне — Лудза — граница (Терехово). Там восстановят барьеры, бетонную поверхность проезжей части и деформационные швы.

Договор на выполнение этих работ стоимостью 492,7 тыс. евро заключен с подрядчиком SIA Rīgas tilti. Строительный надзор поручен SIA Būvju profesionālā uzraudzība.

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