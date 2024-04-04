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Сегодня ночью в Риге, в Торнякалнсе будет закрыт как небезопасный транспортный путепровод над железной дорогой на улице Алтонавас, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

По данным самоуправления, во время обследования путепровода, построенного в 1910 году, была обнаружена потенциально опасная деформация. Учитывая, что по мосту проходит значительное количество транспорта, автобусы, а проходящая под мостом железная дорога вызывает дополнительные вибрации, было принято решение временно закрыть мост до проведения более тщательной проверки.

Решение о дальнейшей эксплуатации моста будет принято после проведения углубленной экспертизы, сообщили в самоуправлении. Мост расположен на запланированной трассе Rail Baltica, в ходе строительства которой он должен быть снесен.

Путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения на участке улицы Алтонавас от улицы Териню до улицы Вациеша.

В связи с закрытием моста на улице Алтонавас будут внесены изменения в автобусные маршруты № 25, 55 и 56. Автобусы будут пересекать железную дорогу по переезду улицы Лиепаяс, который находится рядом с Клинической университетской больницей имени Страдиньша.

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