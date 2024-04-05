Чтобы удовлетворить растущий спрос на государственные цифровые услуги и обеспечить скорость этих услуг, в Латвии будет создано национальное облако обработки данных, которое объединит вычислительные мощности госуправления в четырех центрах государственного значения, пишет портал LSM.

Вместо 13 центров хранения данных будут четыре

Более 12 миллионов евро из Фонда восстановления ЕС Латвия потратит на облако по обработке государственных данных. Для реализации этого проекта выбраны четыре учреждения – Латвийский государственный центр радио и телевидения, Латвийская национальная библиотека, Информационный центр Министерства внутренних дел и Центр сельскохозяйственных данных Министерства земледелия.

Сейчас обслуживанием данных занимаются 13 учреждений. Что это будет означать на практике? Всего лишь то, что все цифровые мощности и хранилища данных, находящиеся в распоряжении госуправления, будут сконцентрированы в четырех центрах.

"Сейчас, когда технологии быстро развиваются и становятся все более сложными, мы больше не можем позволить себе содержать в каждом учреждении специалистов, которые занимаются обслуживанием серверов, хранением и защитой данных, поэтому мы создаем модель, которая позволит консолидировать эти ресурсы по хранению и обработке данных", - сказал заместитель государственного секретаря VARAM по вопросам цифровой трансформации Гатис Озолс.

Эти четыре центра будут предоставлять данные в качестве услуги другим учреждениям, а министерства смогут больше сосредоточиться на своих прямых обязанностях.

Данные людей будут в большей безопасности

Что это будет означать для людей? По словам Озолса, их данные будут в большей безопасности и будут лучше храниться со стороны государственного управления, что означает и больше доверия. Во-вторых, государственное управление должно стать более эффективным в способах хранения этих данных.

Изменения коснутся систем, которые учреждения используют для оказания своих услуг, например, пенсионной и налоговой систем.

Однако Озолс не обещает, что процессы станут дешевле, поскольку по мере роста требований растут и затраты. После того, как будут разработаны условия квалификации дата-центров в соответствии с критериями, установленными Министерством обороны и учреждением кибербезопасности Cert.lv, эти услуги госуправлению сможет предоставлять и частный сектор.

Озолс сообщил, что в 12 миллионов войдут расходы не только на повышение безопасности услуг, улучшение коммуникаций и серверы, но и на миграцию данных из существующих центров в новые.

Государственные информационные системы станут устойчивее

Что думают о создании новой системы и консолидации данных в едином облаке ИТ-специалисты? "Прежде всего, мы концентрируем данные и человеческие ресурсы, специалистов в этих центрах обработки данных. Основная идея заключается в том, что не должно быть перебоев в услугах, которые государство предоставляет людям и предприятиям. Чтобы работа была более надежной и продуманной, потому что в последнее время часто случалось, что мы не можем войти в какую-то из государственных ИТ-систем из-за перегрузок", - сказала президент Латвийской ассоциации информационных и коммуникационных технологий Сигне Балиня.

Например, это касается подачи годовых деклараций о доходах, что ежегодно вызывает проблемы и у жителей, и у тех, кто обслуживает эти системы.

"Известно, что 1 марта все захотят подавать декларации. Поэтому системы должны быть готовы к тому, что необходимо использовать дополнительные ресурсы из других дата-центров, чтобы обеспечивать услугу. Если все это будет работать, и работать хорошо, это польза для людей, и именно потому это делается", - сказала Балиня.

По ее мнению, преимуществом также будет более высокое качество и большая безопасность данных.

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