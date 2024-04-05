В Риге продолжается строительство моста Rail Baltica через Даугаву — в марте начались строительные работы по возведению первой опоры. Строительство конструкции опоры будет вестись с баржи с использованием специального оборудования, а также с привлечением водолазов на первом этапе работ во время возведения шпунтовой конструкции.

В середине марта начались работы по очистке русла в зоне опоры моста. В Даугаве по-прежнему находятся конструкции временного моста, построенного в послевоенное время, как и другие затонувшие элементы. Первая опора моста в Даугаве будет возводиться с баржи — компания Bererix построит прямоугольную шпунтовую конструкцию одновременно с бурением свай, которые достигнут доломитового слоя. Между шпунтовыми конструкциями будет построена сплошная плита, чтобы предотвратить давление воды на бетонируемую решетку.

Следующим этапом работ станет создание сухой среды в пространстве строительства опоры. Вода будет откачана с использованием специального оборудования и водяных насосов. После этого начнется строительство самой опоры. В целом эти работы планируется завершить до начала осени.

Расстояние между новым и существующим железнодорожными мостами составит от 5 до 10 метров. Для того, чтобы обеспечить стабильность конструкций существующего моста, Bererix установила систему мониторинга — датчики, которые автоматически контролируют основные несущие конструкции моста и информируют о движении или вибрациях, которые могут возникнуть во время строительных работ.

Перед началом работ на территории проекта было проведено геотехническое исследование Даугавы — с привлечением различных иностранных специалистов проводились как батиметрия, или замеры русла реки, так и мониторинг потока воды и льда в разные времена года.

Также была учтена работа Рижской ГЭС и потенциальное воздействие потока воды на конструкции нового моста. Учитывая историю города, уже в процессе проектировки проводилось исследование неразорвавшихся боеприпасов, или UXO-сканирование.

Строительные работы не будут препятствовать свободному движению судов и катеров по Даугаве, но будут ограничены в районе строительства опоры нового моста.

Железнодорожный мост Rail Baltica через Даугаву будет длиной около километра с двумя путями европейского стандарта — шириной в 1435 мм. На мосту также предусмотрена полоса для движения пешеходов и велосипедистов с несколькими подходами. Новый мост будет начинаться возле улицы Ластадияс, пересечет Даугаву, Закюсалу, Малую Даугаву и закончится на улице Мукусалас.

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