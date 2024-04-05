Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Важны активные действия Банка Латвии в оценке необоснованных ограничений доступа к финансовым услугам, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом в пятницу, 5 апреля.

По словам Ринкевича, это касается, например, открытия счетов, осуществления платежей и предоставления кредитов. Ринкевич призвал Банк Латвии в сотрудничестве с другими ответственными учреждениями активно работать над тем, чтобы использовать все возможные инструменты для создания надлежащей основы для доступа к финансовым услугам, особенно в регионах Латвии, одновременно снижая барьеры для деятельности с низким уровнем риска.

По словам президента Латвии, учитывая геополитические риски, банковский сектор не может позволить себе работать удаленно или предоставлять услуги только в некоторых частях Латвии. Это мешает малому и среднему бизнесу в регионах, так как зачастую различные вопросы финансирования бизнеса невозможно решить дистанционно, не имея на месте банковских отделений.

"Финансовый сектор может внести значительный вклад в конкурентоспособность Латвии. Поэтому я считаю, что это можно и нужно решать с помощью нормативных инструментов, ставя перед коммерческими банками конкретные цели, например, создать сеть региональных филиалов по всей Латвии по определенным принципам", - сказал президент после встречи.

В Рижском замке Ринкевич встретился с Казаксом, его заместителем Сантой Пургайле, членом правления Кристине Черной-Межмале и руководителем генерального секретариата Андрисом Страздсом. В ходе встречи стороны обсудили доступность банковских услуг, предоставление критических финансовых услуг в случае кризиса и кредитную ситуацию в оборонной промышленности.

Во время встречи Банк Латвии предоставил информацию о последствиях для латвийской экономики, если Латвия полностью прекратит торговлю с Россией. Ринкевич призвал Банк Латвии поддержать отрасли своей аналитикой, тем самым способствуя началу предпринимательской деятельности на новых экспортных рынках

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit