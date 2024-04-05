Путепровод будет закрыт для автомобильного и пешеходного движения на участке улицы Алтонавас от улицы Териню до улицы Вациеша. В связи с этим изменятся и маршруты следования автобусов.
Автобусы NN 25, 55 и 56 будут пересекать железную дорогу через переезд улицы Лиепаяс, который находится рядом с Клинической университетской больницей имени Страдиня.
Будут закрыты некоторые остановки, а также организованы временные остановки.
Подробная информация здесь.
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