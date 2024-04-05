За последние несколько недель в Латвии усилились уже ранее наблюдавшиеся тенденции, которые указывают на угрозу фундаментальным ценностям демократии — свободе слова и независимости СМИ, заявил в публичном письме Редакционный совет Латвийского радио.

Представители совета отметили, что журналисты в течение многих лет подвергаются нападкам на почве ненависти в социальных сетях, из-за чего часть из них стали молчать. Похожая тенденция, по мнению совета, отражается и в контенте профессиональных СМИ, а именно, есть ситуации, когда, прогнозируя волну ненависти, журналисты не хотят создавать контент на дискуссионные темы или подвергают себя цензуре при их освещении.

"Полномасштабное вторжение России в Украину еще больше сузило границы свободы слова — от СМИ, особенно общественных, ждут только "патриотического" контента, а выражение мнения, противоположного "мейнстриму", оценивается как антигосударственные действия масс-медиа", — подчеркнули представители совета.

Кроме того, совет в письме отметил судебный прецедент, в котором Рижский окружной суд вынес решение в пользу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), наказавшего Tvnet Grupa за ненадлежащую "точность и нейтральность" при использовании слова "депортация". Также выделяется упомянутый в Концепции национальной безопасности переход на контент на латышском языке и поставленная перед Латвийским телевидением (LTV) задача разработать редакционную политику публикации мнений, карикатур и комиксов на портале LSM.lv.

По мнению совета, упомянутые процессы создают благодатный фон для ограничения независимости СМИ.

"Ни для Совета общественных электронных СМИ (SEPLP), ни для президента не должно быть секретом, что общественные масс-медиа в Латвии на самом деле перерегулированы и переконтролированы. Бюрократическая нагрузка значительно больше, чем во многих других странах Европы, и это требует непропорционально большего количества энергии. В общественных СМИ уже существует система управления качеством, и ежегодно измеряется общественная выгода тех, кто общедоступен. Это независимая оценка нашей работы, и исходя из этого определяются дальнейшие задачи," — подчеркнул совет.

При этом представители совета также подчеркнули, что уже два года у каждого есть возможность подать жалобу на работу общественных СМИ омбудсмену. По мнению совета, публичные нападки на омбудсмена свидетельствуют о желании дискредитировать институт омбудсмена. В письме совет предположил, что дискредитация омбудсмена происходит потому, что этот институт не оправдал представления политиков или других лиц о том, что он будет инструментом их влияния в общественных СМИ.

"Мерилом деятельности общественных СМИ являются интересы общества. Мы не государственное СМИ, реализующее политику правящей коалиции или каких-либо других влиятельных фигур. Призываем решения о СМИ основывать на потребностях общественности, профессиональных аргументов и данных, полученных в ходе качественных исследований", — отметили в совете.

Совет призывает общественность и политиков осознать, что независимость СМИ и свобода слова "являются неизменными ценностями даже тогда, когда по соседству идет война".

"В наших редакционных принципах указано, что общественные СМИ отражают мнения разных групп общества — в том числе такие, которые кому-то могут показаться неприемлемыми. (..) Исключив некоторые мнения и темы, мы можем постепенно оказаться в Зазеркалье, которое имеет мало связи с реальностью", — считают представители совета.

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