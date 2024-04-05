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В вопросе листков нетрудоспособности существует возможность достичь компромисса между работодателями, работниками и государством, заявил агентству LETA министр экономики Виктор Валайнис (ZZS).

Вопрос об изменениях в порядке оплаты листков нетрудоспособности, который был предложен организациями работодателей, рассмотрели на подсовете по конкурентоспособности и долгосрочности Национального совета по трехстороннему сотрудничеству. Против изменений в порядке листков нетрудоспособности ранее категорически возражал Латвийский союз свободных профсоюзов. В ходе совещания была достигнута договоренность о том, что переговоры в этом формате необходимо продолжать в поисках приемлемого для всех сторон решения.

Валайнис после заседания заявил, что в решении вопроса сделан большой шаг вперед, так как все вовлеченные стороны признали, что проблема существует.

По мнению министра экономики, важным элементом в дальнейших дискуссиях является также достижение понимания того, какова реальная ситуация при изъятии листков нетрудоспособности, насколько обоснованно они выдаются, и достаточно ли имеющихся механизмов контроля. Поэтому в дальнейших переговорах будет важно и участие Минздрава.

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