Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") подал альтернативное предложение о том, как криминализировать использование технологий глубокой фальсификации (deep fakes, дипфейков) на выборах.

Предложение предусматривает установить в Уголовном законе, что за умышленное воспрепятствование лицу свободно осуществлять право избирать депутатов и быть избранным с использованием автоматизированной системы обработки данных применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

На данный момент в Уголовном законе уже предусмотрено наказание за умышленное воспрепятствование лицу свободно осуществлять право избирать депутатов и быть избранным или свободно участвовать в народном голосовании, свободно участвовать в сборе подписей за инициирование принятия закона или всенародного голосования или для поддержки европейских гражданских инициатив, если воспрепятствование было осуществлено с применением насилия, мошенничества, угроз, подкупа или каким-либо иным незаконным способом.

Предложение Министерства внутренних дел (МВД) предусматривает определить, что за указанные действия, если они были совершены с использованием автоматизированной системы обработки данных, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора или штрафа.

Таким образом, в случаях, когда соответствующая деятельность осуществлялась с использованием дипфейк-технологий, она будет признана особенно вредной и подлежать более суровому наказанию, отметил Козловскис.

В обосновании предложения МВД говорится, что такое преступление будет квалифицировано как тяжкое преступление, что предоставит более широкие полномочия должностным лицам, ведущим уголовный процесс, и снизит возможности совершивших преступление лиц избежать уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, Сейм концептуально поддержал поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за использование технологий глубокой фальсификации (deep fakes) в предвыборной агитации.

Поправки предложили депутаты коалиции Андрей Юдин ("Новое Единство"), Агнесе Краста ("Новое Единство"), Айнарс Латковскис ("Новое Единство"), Андрис Шуваев ("Прогрессивные") и Гунарс Кутрис (СЗК).

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