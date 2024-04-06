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Министерство финансов передало на общественное обсуждение планируемую реформу Службы государственных доходов (VID), сообщили порталу Delfi в министерстве.

В целом реформа VID предполагает внесение изменений в шесть законов: Закон о Службе государственных доходов, Закон о налоговой и таможенной полиции, Закон о налогах и пошлинах, Закон о таможне, Уголовно-процессуальный закон и Закон о декларировании наличных денег на государственной границе.

Законопроекты доступны на портале законопроектов, и общественность призывают до 17 апреля принять активное участие в реализации реформы VID, представив свои мнения по законопроектам в письменном виде.

В Минфине сообщили, что в законопроекте VID включены основные правовые рамки деятельности службы, что делает законопроект максимально кратким и понятным для жителей. В свою очередь, в законопроект о налоговой и таможенной полиции включены правовые рамки деятельности налоговой и таможенной полиции, подчеркивая ее основную задачу: выявление, предотвращение и расследование уголовных преступлений в сфере государственных доходов и таможенных дел.

В связи с созданием налоговой и таможенной полиции в Уголовно-процессуальный закон и Закон о декларировании наличности на государственной границе также были внесены поправки, определяющие задачи нового учреждения по контролю за незадекларированной наличностью. Были разработаны поправки к Закону о налогах и сборах с целью переноса в отраслевой закон положений Закона о VID, касающихся общего налогового администрирования, и к Закону о таможне с целью переноса некоторых норм, связанных с таможенной сферой.

Одновременно с публичным обсуждением законопроекта продолжится работа рабочей группы по реформе VID, которая создана для разработки предложений по правовой базе реформы VID и решениям по реализации реформы. В состав рабочей группы, помимо представителей Минфина, входят также представители VID, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), Государственной канцелярии, Прокуратуры Латвийской Республики, Бюро внутренней безопасности и Госполиции.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") признал, что планируются "хорошие изменения", которые сделают VID ориентированным на клиента, современным учреждением администрирования налогов и улучшат сотрудничество службы с обществом.

"Для нас очень важно способствовать доверию общества и предпринимателей, а также добровольному соблюдению налогов. Понятное и соответствующее законодательство является частью этих изменений. Минфин вложил много работы как в планирование реформы, так и в формулирование этих законов. Мы также оценим участие общества в создании их окончательных версий. Налоговый администратор европейского уровня как надежный партнер предпринимателей и общества в налоговых и таможенных вопросах отвечает интересам всех нас", - заявил Ашераденс.

Портал Delfi ранее сообщал, что 6 февраля Кабинет министров поддержал предложение Минфина по реорганизации VID, отделив от нее следственные и оперативные функции, за которые в дальнейшем будет отвечать KNAB.

В целях реализации реформы Минфин призывает функции управления Налоговой и таможенной полиции передать в созданное под руководством министра финансов учреждение прямого управления - Налоговой и таможенной полиции.

В свою очередь, функции и задачи Управления внутренней безопасности VID планируется передать KNAB.

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