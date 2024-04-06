В марте рейтинг политических сил изменился – "Новое Единство" потеряло лидирующие позиции и заняло третье место, а первые два места занимают Национальное объединение и "Прогрессивные", свидетельствуют новейшие рейтинги SKDS, сообщил портал LSM.lv.

Опрос был проведен в конце марта и его данные сравнивались с январем, поскольку в феврале опрос не проводился.

Если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за Нацблок проголосовали бы 8,1% (в январе – 7,5%), за "Прогрессивных" – 8% (в январе – 7,7%) и за "Новое Единство" – 7,8% (в январе – 8,9%).

Четвертое место с поддержкой 7,4% избирателей занимает партия "Латвия на первом месте".

На пятом месте находится Союз "зеленых" и крестьян - эту партию поддержали бы 7% избирателей.

Поддержку партии "Стабильность!" пообещали 5,5% респондентов, "Согласию" – 5%, а "Объединенному списку" – 4,9%.

Далее следует группа партий с результатом 2% и менее: у "Суверенной власти" ровно 2%, у партии "Для развития Латвии" – 1,9%, у Движения "За" – 1,4%, у Новой консервативной партии – 1,3%. В свою очередь, "Pamats-LV", которая является объединением Русского союза Латвии и Партии Центра, готовы поддержать 0,8% избирателей, а "Платформу 21" – 0,2%.

Многие затруднились ответить на вопрос о том, за кого бы они голосовали на выборах, если бы они состоялись завтра. Таких было 24,8%.

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