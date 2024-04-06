Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) продолжает ведомственное расследование в связи с четвертой серией документального сериала Šķelšanās ("Раскол"), снятого Re:Baltica, и возможными нарушениях Закона о предвыборной агитации в дальнейшем освещением ее содержания.

KNAB напоминает, что период предвыборной агитации перед выборами в Европейский парламент, и, согласно Закону о предвыборной агитации, KNAB обязан контролировать предвыборную агитацию.

20 февраля бюро в ответ на поступившее заявление о возможных нарушениях ограничений на скрытую предвыборную агитацию в сериал "Раскол", в том числе о продвижении сериала в период предвыборной агитации и создании на его основе театрального спектакля, начало ведомственную проверку.

В KNAB пояснили, что 4 февраля на телеканале TV3 транслировалась четвертая серия сериала "Раскол". Она была посвящена одной конкретной политической партии — "Латвия на первом месте". В свою очередь, месяц спустя в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялся одноименный был показан спектакль с таким же названием — "Раскол".

В начале спектакля, представитель Re:Baltica сообщила зрителям, что среди них есть представители KNAB, которые, руководствуясь своими рабочими обязанностями, будут наблюдать за выступлением.

В KNAB подчеркнули, что спектакль "Раскол" был публично заявлен как представление, созданное в новом формате, сочетающее в себе журналистику, драматургию и дискуссию. "Соответственно, инициированная KNAB ведомственная проверка проводится по возможным нарушениям Закона о предвыборной агитации, связанным с четвертой серией документального сериала "Раскол"", — пояснили в бюро.

Как свидетельствует опубликованная Ингой Спринге информация в соцсети X, KNAB попросил Re:Baltica предоставить "информацию об условиях съемок фильма с указанием выбора политической партии".

Для того, чтобы не повлиять на ход проверки, KNAB в настоящее время не может предоставить более подробную информацию по этому поводу.

На вопрос о том, является ли для KNAB обычной практикой проверка театральных постановок, учитывая, что политический театр в Латвии не новшество, в бюро отметили, что до сих пор не было получено подобных заявлений и проверки не проводились.

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